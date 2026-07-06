दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' 2 दिन में OTT से हटी, जानिए क्या है पूरा मामला?

निर्माताओं ने 'सतलुज' को सीधे OTT पर किया रिलीज

टोरंटो में होने वाले प्रीमियर को छोड़ने और बॉम्बे हाई कोर्ट में चले एक मामले के बाद, फिल्म के निर्माताओं ने इसे सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया।

फिल्म की कहानी वही रही, बस नाम बदल दिया गया था। इसके बावजूद, Zee5 इंडिया ने मौजूदा घटनाओं का हवाला देते हुए फिल्म को हटा दिया। हालांकि, यह फिल्म अभी भी दुनियाभर में स्ट्रीम हो रही है।

फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन ने कहा कि वह 'अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं'। उधर, Zee5 ने भी भरोसा दिलाया है कि वे भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म को वापस लाने के सभी मुमकिन तरीके ढूंढ रहे हैं।