दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर को होने वाला बड़ा कॉन्सर्ट मुश्किल में फंस गया है।

फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम अभी पूरे नहीं हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि स्टेडियम में 44 से ज्यादा निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं।

अगर कोई इमरजेंसी आती है और 70,000 से ज्यादा दर्शक वहां मौजूद हों, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है।

अब फायर विभाग यह जानना चाहता है कि इन दरवाजों की चाबियां किसके पास हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी।