70,000 फैंस की जान दांव पर? दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले स्टेडियम के 44 से ज्यादा निकास द्वार बंद
दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर को होने वाला बड़ा कॉन्सर्ट मुश्किल में फंस गया है।
फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम अभी पूरे नहीं हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि स्टेडियम में 44 से ज्यादा निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं।
अगर कोई इमरजेंसी आती है और 70,000 से ज्यादा दर्शक वहां मौजूद हों, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है।
अब फायर विभाग यह जानना चाहता है कि इन दरवाजों की चाबियां किसके पास हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होगी।
आयोजकों को शुक्रवार तक करना होगा मॉक ड्रिल
कॉन्सर्ट को हरी झंडी (यानी, सबसे जरूरी फायर एनओसी) तभी मिलेगी, जब आयोजक सुरक्षा से जुड़ी कुछ और जांचें पूरी कर लेंगे और शुक्रवार तक एक जरूरी मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे।
फायर अधिकारी मिथुन मिस्त्री ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 300 पोर्टेबल अग्निशामक लाए जा रहे हैं और 50 फायर मार्शल भी तैनात किए जाएंगे।
इसके अलावा, लगभग 50 नगर निगम कर्मचारी बचाव वाहनों के साथ तैयार रहेंगे। मिथुन ने कहा कि सभी की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी है।