दिलजीत दोसांझ को बम की धमकी भी न झुका सकी, इंदौर में करेंगे शो; बोले- जानते नहीं हम कौन हैं?

दरअसल, इंदौर में दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले 3 निजी स्कूलों और मेयर के कार्यालय को ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों की तलाशी ली, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं मिला। दिलजीत के बयान से साफ है कि फिलहाल वो अपना शो रद्द करने के मूड में नहीं हैं। पुलिस और बम निरोधक दस्ते (BDS) की टीमें धमकी मिलने वाले स्कूलों की तलाशी ले चुकी हैं। अब जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल भेजने वालों का पता लगाने में जुटी हैं। आयोजकों को दिलजीत के कुछ गानों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कॉन्सर्ट टालने की कोई घोषणा नहीं हुई है।