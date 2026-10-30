दिलजीत दोसांझ और डैडी यांकी ने नए पंजाबी-स्पेनिश गाने 'पोकीतो' के लिए मिलाया हाथ

शुक्रवार को रिलीज हुए इस गाने पर खबर लिखे जाने तक 25 लाख से ज्यादा व्यू हो चुके हैं। गाने की शुरुआत दिलजीत पंजाबी बोल से करते हैं, जिसके बाद डैडी यांकी अपने खास लैटिन अंदाज में गाते नजर आते हैं।

बार-बार आने वाला हुक, 'पोकीतो आ पोकीतो' गाने का खास हिस्सा है, जो दोनों भाषाओं को आपस में जोड़ता है। इस गाने से दिलजीत के संगीत कोलैबरेशन की बढ़ती सूची में एक और अंतरराष्ट्रीय नाम जुड़ गया है।