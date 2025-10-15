'बिग बॉस 19': नेहल चुडासमा के कपड़ों पर मालती चाहर ने की भद्दी टिप्पणी, भड़के दर्शक

'बिग बॉस 19': नेहल चुडासमा के कपड़ों पर मालती चाहर ने की भद्दी टिप्पणी, भड़के दर्शक
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। ताजा एपिसोड में घरवालों को राशन टास्क दिया गया था। इस दौरान नेहल चुडासमा और मालती चाहर के बीच जमकर बहसबाजी देखी गई। निर्माताओं ने आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद दर्शक भी भड़क उठे हैं। दरअसल, घर की मौजूदा कप्तान नेहल की बात से मालती इतना भड़क गईं कि उन्होंने भद्दी टिप्पणी कर दी। आइए जानते हैं पूरा मामला।
झगड़ा
नेहल के लिए बिगड़े मालती के बोल
'बिग बॉस 19' के प्रोमो में देखा जा सकता है कि कप्तान नेहल घरवालों से कहती हैं, "सूजी का हलवा बन रहा है, जिसपर कोई सवाल नहीं उठाएगा।" ये सुनकर मालती का पारा हाई हो जाता है। जब बसीर अली बीच में आकर नेहल का पक्ष लेते हैं, तो मालती भड़क जाती हैं। इसके बाद तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बहसबाजी के दौरान मालती गुस्से में नेहल से कहती हैं, "अगली बार कपड़े पहनकर बात करना मुझसे।"
गुस्सा
प्रोमो देखने के बाद दर्शकों का फूटा गुस्सा
नेहल के कपड़ों पर भद्दी टिप्पणी करने के लिए दर्शक मालती की आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'मालती, भाई दीपक चाहर के नाम को डुबो देगी।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मालती अब ज्यादा कर रही है, नॉमिनेट है तो।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बाल्टी (मालती) को शर्म नहीं आती है क्या?' बता दें कि इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से बेघर होने के लिए मालती, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी नॉमिनेट हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
