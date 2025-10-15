'बिग बॉस 19': नेहल चुडासमा पर मालती चाहर ने की भद्दी टिप्पणी

'बिग बॉस 19': नेहल चुडासमा के कपड़ों पर मालती चाहर ने की भद्दी टिप्पणी, भड़के दर्शक

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Oct 15, 202511:23 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। ताजा एपिसोड में घरवालों को राशन टास्क दिया गया था। इस दौरान नेहल चुडासमा और मालती चाहर के बीच जमकर बहसबाजी देखी गई। निर्माताओं ने आगामी एपिसोड का प्रोमो जारी कर दिया है, जिसे देखने के बाद दर्शक भी भड़क उठे हैं। दरअसल, घर की मौजूदा कप्तान नेहल की बात से मालती इतना भड़क गईं कि उन्होंने भद्दी टिप्पणी कर दी। आइए जानते हैं पूरा मामला।