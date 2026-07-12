टीवी स्टार काजल चौहान रख् रहीं बॉलीवुड में कदम, 'दिल दीवाना हो गया' में 2 नए चेहरों के साथ आएंगी नजर

मनाली की वादियों में बनी 'दिल दीवाना हो गया'

मुंबई और मनाली की खूबसूरत वादियों में शूट की गई ये फिल्म एक दिल छू लेने वाली लव-ट्रायंगल की कहानी है, जो रिश्तों के उतार-चढ़ाव को दिखाती है। फिल्म के निर्देशक राजीव शम्लाल सोनी ने इसमें 90 के दशक के गानों और धुनों का जादू फिर से जगाने की कोशिश की है और उन्हें पूरा भरोसा है कि आज के दर्शकों को ये काफी पसंद आएगी। इवेंट के दौरान मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान ने निर्देशक सोनी के काम की जमकर तारीफ की, वहीं अभिनेत्री काजल चौहान ने टीवी से फिल्मों में आने के अपने इस सफर को चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद शानदार बताया।