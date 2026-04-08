क्या स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच सुलह हो गई? (फाइल तस्वीर)

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच हुई सुलह? इस वायरल वीडियो ने छेड़ दी चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Apr 08, 202603:17 pm

क्या है खबर?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर आया एक वीडियो है, जिसे देखने के बाद उनके बीच सुलह की अटकलों और शादी की संभावनाओं ने जन्म ले लिया है। बता दें कि स्मृति और पलाश 23 नवंबर, 2025 को शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले समारोह अचानक रद्द हो गया। कुछ वक्त बाद दोनों ने अपने अलग होने की पुष्टि करते हुए निजता की मांग की थी।