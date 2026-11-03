'रामायण' ने रिलीज से पहले मचाया धमाल, एडवांस बुकिंग हुई 100 करोड़ के पार
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी एडवांस बुकिंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। दुनियाभर में रिलीज से महज 2 दिन पहले फिल्म ने प्री-सेल्स के जरिए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करना किसी भी भारतीय फिल्म के लिए बड़ी बात है।
एडवांस बुकिंग
रिलीज से 15 दिन पहले शुरू हुई थी एडवांस बुकिंग
'रामायण' की एडवांस बुकिंग इसकी रिलीज से पूरे 15 दिन पहले शुरू हो गई थी। रिलीज से 2 दिन पहले, 3 नवंबर की सुबह तक, भारत में 'रामायण' की प्री-सेल्स से 58 करोड़ की कमाई हो चुकी थी।
इसमें से 27 करोड़ की शानदार कमाई तो सिर्फ पहले दिन से ही आई है। इसकी एडवांस बुकिंग में सबसे खास बात यह है कि टिकटों की भारी मांग सिर्फ ओपनिंग डे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वीकेंड के लिए है।
टिकट
दूसरे और तीसरे दिन के भी बिके टिकट
दूसरे और तीसरे दिन की प्री-सेल्स से अब तक 25 करोड़ की कमाई हो चुकी है। चौथे दिन, यानी दिवाली के दिन के लिए अभी कुछ ही शोज खुले हैं, लेकिन वहां भी मांग तेजी से बढ़ रही है।
'रामायण' के लिए पूरे भारत में प्री-सेल के तहत अब तक लगभग 15 लाख टिकट बिक चुके हैं। IMAX सहित प्रीमियम फॉर्मेट्स बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं। कुल बिक्री में इनका योगदान लगभग एक-चौथाई है।
कमाई
इन फिल्मों ने एडवांस बुकिंग से की थी तगड़ी कमाई
किसी भारतीय फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना बहुत बड़ी बात है। अब तक, 'बाहुबली 2', 'RRR', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' जैसी गिनी-चुनी भारतीय फिल्में ही ऐसा कर पाई हैं।
मौजूदा हालात को देखते हुए, 'रामायण' भी इन्हीं फिल्मों की तरह एक शानदार ओपनिंग की ओर बढ़ रही है और इसका लक्ष्य अब तक की टॉप-5 ओपनिंग डे फिल्मों में शामिल होना है।
रिलीज
कितनी भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म?
'रामायण' को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। इसका पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।
इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे।
ये फिल्में पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होंगी।