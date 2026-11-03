'रामायण' ने रिलीज से पहले मचाया धमाल, एडवांस बुकिंग हुई 100 करोड़ के पार

'रामायण' की एडवांस बुकिंग इसकी रिलीज से पूरे 15 दिन पहले शुरू हो गई थी। रिलीज से 2 दिन पहले, 3 नवंबर की सुबह तक, भारत में 'रामायण' की प्री-सेल्स से 58 करोड़ की कमाई हो चुकी थी।

इसमें से 27 करोड़ की शानदार कमाई तो सिर्फ पहले दिन से ही आई है। इसकी एडवांस बुकिंग में सबसे खास बात यह है कि टिकटों की भारी मांग सिर्फ ओपनिंग डे के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वीकेंड के लिए है।