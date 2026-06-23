तृषा कृष्णन ने विजय को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया?

क्या तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम से विजय को किया अनफॉलो? इस कारण उठ रही चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 03:07 pm Jun 23, 202603:07 pm

क्या है खबर?

तृषा कृष्णन और विजय (थलापति विजय) का कथित रिश्ता लंबे समय से लोगों का ध्यान खींच रहा है। फरवरी, 2026 में उनके डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ा, जब अभिनेता ने अपनी पत्नी संगीता सोरनलिंगम से तलाक के लिए अर्जी दी। खैर, फैंस उस वक्त हैरान रह गए, जब उन्होंने गौर किया कि तृषा ने विजय को उनके 52वें जन्मदिन पर बधाई नहीं दी। यही नहीं, अभिनेत्री द्वारा विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की बात भी सामने आई है।