दीया मिर्जा ने पटाखे-मुक्त दिवाली वाला वीडियो हटाने पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- जागरूकता के लिए बनाया

BMC ने अपने प्रदूषण-मुक्त दिवाली अभियान के तहत दीया का वीडियो साझा किया था। BMC ने अपने हटाए गए पोस्ट में स्पष्ट किया था कि हार्ट कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

इस पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित सातम ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि लोगों को दीया मिर्जा से दिवाली मनाने का पाठ सीखने की जरूरत नहीं है।

इसके बाद ही वीडियो हटाया गया था।