दीया मिर्जा पर क्यों भड़के भाजपा नेता?

दीया मिर्जा से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, आखिर किस बात पर भड़के भाजपा नेता?

लेखन नेहा शर्मा 02:22 pm Nov 02, 202602:22 pm

क्या है खबर?

दिवाली पर प्रदूषण से बचने का संदेश देने के लिए अभिनेत्री दीया मिर्जा का वीडियो साझा करना बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को भारी पड़ गया। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि लोगों को दीया मिर्जा से त्योहार मनाने का तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता के विरोध के बाद BMC ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से दीया का वीडियो हटा दिया। आखिर क्या है पूरा विवाद, आइए जानते हैं।