ध्यान श्रीनिवासन की 'सीक्रेट ऑफ कलिंगा' फिर से टली, जानिए अब कब होगी रिलीज? मनोरंजन Jun 15, 2026

ध्यान श्रीनिवासन की नई फिल्म 'सीक्रेट ऑफ कलिंगा' एक बार फिर टल गई है। अब यह फिल्म 18 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

फिल्म पहले 21 मई को रिलीज होनी थी, जिसे बाद में 11 जून कर दिया गया और तो और रिलीज से ठीक एक दिन पहले ही इसे फिर से टालना पड़ा है।

फिल्म की टीम ने अभी तक इस देरी की कोई वजह नहीं बताई है, लेकिन नई तारीख को पक्का कर दिया गया है।