'धुरंधर' ने पाकिस्तान में OTT पर जमाया कब्जा, टॉप पर कर रही ट्रेंड
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' फिर चर्चा में है क्योंकि इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया गया है। जिन लोगों ने फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा था, वह इसे OTT पर देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज 'धुरंधर' ने दुनियाभर में तहलका मचाया, लेकिन पाकिस्तान में इसे बैन किया गया था। अब तक फिल्म OTT पर आ चुकी है, तो यह पाकिस्तान में टॉप पर ट्रेंड कर रही है।
ट्रेंड
'धुरंधर' काे पाकिस्तान में बढ़-चढ़कर देख रहे लोग
मनी कंट्रोल के मुताबिक, पिछले सप्ताहांत में नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की सूची में 'धुरंधर' के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। इसके बाद 'द बिग फेक', 'तेरे इश्क में' और 'हक' को प्रदर्शित किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की स्वतंत्र पुष्टि के अनुसार, रणवीर और अक्षय खन्ना का फिल्म 31 जनवरी से नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर टॉप पर ट्रेंड कर रही है। बताया गया कि लोग बड़ी तादात में फिल्म देख रहे हैं, और समझना चाहते हैं कि इसे "विवादित" क्यों कहा गया।
फिल्म
जानिए क्या है 'धुरंधर' की कहानी
'धुरंधर' एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर ने भारतीय जासूस हमजा अली मजारी का किरदार निभाया है। हमजा पाकिस्तान के ल्यारी में जाता है, और वहां के लीडर रहमान डकैत की गैंग में घुसपैठ करते हुए उनका विश्वास जीतने का काम करता है। यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की काल्पनिक कहानी को वास्तविक घटनाओं के साथ जोड़ती है। आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी भी फिल्म का प्रमुख हिस्सा हैं।