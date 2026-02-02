'धुरंधर' ने पाकिस्तान में OTT पर जमाया कब्जा, टॉप पर कर रही ट्रेंड

'धुरंधर' पाकिस्तान में OTT पर कर रही ट्रेंड

लेखन ज्योति सिंह 05:10 pm Feb 02, 202605:10 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' फिर चर्चा में है क्योंकि इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दिया गया है। जिन लोगों ने फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा था, वह इसे OTT पर देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज 'धुरंधर' ने दुनियाभर में तहलका मचाया, लेकिन पाकिस्तान में इसे बैन किया गया था। अब तक फिल्म OTT पर आ चुकी है, तो यह पाकिस्तान में टॉप पर ट्रेंड कर रही है।