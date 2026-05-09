'धुरंधर' ने विदेशों में भी गाड़े झंडे, अर्जुन रामपाल ने बयां किया दिल का हाल मनोरंजन May 09, 2026

'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसने दुनियाभर में 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी और रणवीर सिंह व आर माधवन अभिनीत यह फिल्म भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जबरदस्त हिट बन गई है। अर्जुन रामपाल ने अपनी भावनाओं को कुछ यूं बयां किया, "मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? पूरी टीम के लिए यह एक शानदार अनुभव रहा है, हमारी कल्पना से भी कहीं बढ़कर। ये एहसास कृतज्ञता से भर देता है।"

फिल्म की टीम प्रशंसकों से मिले इस अपार प्यार के लिए बेहद आभारी है।