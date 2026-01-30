'धुरंधर': 'फा9ला' गाने ने कर दिखाया कमाल, फ्लिपराची ने जीत लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में एक तूफान बनकर आई जिसने कलाकारों के साथ-साथ गानों को भी जबरदस्त सफलता का स्वाद चखाया। वैसे तो फिल्म के सभी गानों को खूब पसंद किया गया है, लेकिन 'फा9ला' ने सबसे ज्यादा लोगों का प्यार बटोरा। इस गाने को बहरीन के संगीतकार हुसाम असीम उर्फ फ्लिपराची ने आवाज दी है। दिलचस्प बात यह है कि 'फा9ला' की अपार सफलता के चलते रैपर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है।
दबदबा
'फा9ला' ने बिलबोर्ड अरबिया चार्ट पर बनाया दबदबा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, फ्लिपराची के नाम 'फा9ला' गाने द्वारा बिलबोर्ड अरबिया चार्ट पर सबसे ज्यादा नंबर 1 पर रहने का रिकॉर्ड है। 'फा9ला' ने बिलबोर्ड अरबिया द्वारा संकलित 4 मुख्य चार्ट, यानी शीर्ष 100 आर्टिस्ट, हॉट 100 गाने, शीर्ष 50 अरेबिक हिप हॉप और शीर्ष 50 खलीजी में नंबर 1 पर जगह बनाई है। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज 'धुरंधर' में इस गाने को अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया गया है।
प्रतिक्रिया
फ्लिपराची ने उपलब्धि पर जताई खुशी
उधर रैपर फ्लिपराची ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने वीडियो में कहा, "गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हबीबी। बहुत अच्छा लग रहा है कि यह गाना एक ऐसी भाषा (हिंदी) में लोकप्रिय हो गया जिसमें इसे गाया ही नहीं गया था। यह एक और भाषा में धूम मचा गया! इसका 4 चार्ट्स में शीर्ष पर पहुंचना मेरे लिए बेहद रोमांचक है।" बता दें कि 'धुरंधर' अपनी रिलीज के 8 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है।