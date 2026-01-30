'फा9ला' ने बिलबोर्ड अरबिया चार्ट पर बनाया दबदबा

'धुरंधर': 'फा9ला' गाने ने कर दिखाया कमाल, फ्लिपराची ने जीत लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 03:28 pm Jan 30, 202603:28 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में एक तूफान बनकर आई जिसने कलाकारों के साथ-साथ गानों को भी जबरदस्त सफलता का स्वाद चखाया। वैसे तो फिल्म के सभी गानों को खूब पसंद किया गया है, लेकिन 'फा9ला' ने सबसे ज्यादा लोगों का प्यार बटोरा। इस गाने को बहरीन के संगीतकार हुसाम असीम उर्फ फ्लिपराची ने आवाज दी है। दिलचस्प बात यह है कि 'फा9ला' की अपार सफलता के चलते रैपर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है।