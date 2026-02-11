रैपर फ्लिपराची भारत में प्रस्तुति देने के लिए तैयार

'धुरंधर' से मशहूर हुए फ्लिपराची भारत में करेंगे परफॉर्म, जानिए कब-कहां होगा कॉन्सर्ट

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Feb 11, 202606:11 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, बल्कि कई सितारों को भी प्रसिद्धी दिलाने का काम किया है। इन्हीं में एक नाम अंतर्राष्ट्रीय रैप कलाकार फ्लिपराची का है, जिनके 'फा9ला' गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इस बीच, खबर है कि रैपर भारत में पहली बार अपनी शानदार प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। अपने कॉन्सर्ट का ऐलान उन्होंने खुद किया है जिसके बाद से फैंस काफी उत्साहित हैं।