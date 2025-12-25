बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का त्राहिमाम, 20वें दिन लगाई सबसे बड़ी छलांग

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों ' धुरंधर ' का जलवा बरकरार है। रिलीज के 20वें दिन भी फिल्म ने बड़ा कमाल कर दिखाया। इसने इस साल की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म ' छावा ' से नंबर 1 का सिंहासन छीनकर पहले पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ 'छावा' अब इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गई है। आइए जानें 'धुरंधर' ने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

कमाई 600 करोड़ी क्लब में शामिल 'धुरंधर' के आगे 'छावा' भी ढेर सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर ने 19वें दिन जहां 17 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं रिलीज के 20वें दिन फिल्म ने 18 करोड़ रुपये कमाकर नया रिकॉर्ड बना लिया। भारत में अब तक फिल्म की कुल कमाई 607.5 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ 'धुरंधर' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 601.54 करोड़ रुपये कमाने वाली 'छावा' को धूल चटा दी है। माना जा रहा है कि क्रिसमस पर रणवीर की फिल्म की कमाई में जबरदस्त इजाफा होगा।

कहानी 'धुरंधर' की कहानी क्या है? बता दें कि 'धुरंधर' एक रोमांचक जासूसी-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रणवीर सिंह एक बेहद कुशल खुफिया अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी में उन्हें पाकिस्तान के लयारी इलाके में सक्रिय आतंकियों के नेटवर्क में घुसपैठ करनी होती है। फिल्म की कहानी भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए असली गुप्त अभियानों से प्रेरित है। फिल्म में रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना भी खूब वाहवाही लूट रहे हैं। दुनियाभर में फिल्म ने 900 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

Advertisement