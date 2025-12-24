रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने फिर लूटा बॉक्स ऑफिस, 'अवतार: फायर एंड एश' का देखें हाल
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद से यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। 'धुरंधर' को टक्कर देने के लिए जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' आई, लेकिन उसने खुद ही घुटने टेक दिए। रणवीर की फिल्म ने अपनी धुंआधार कमाई को 19वें दिन भी जारी रखा है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े।
कारोबार
'धुरंधर' की कमाई में 19वें दिन उछाल
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 17.25 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह आंकड़े 18वें दिन की कमाई 16 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा हैं। इस कमाई के बाद फिल्म ने अब तक कुल 589.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। अब यह 600 करोड़ के क्लब में जगह बनाने की ओर अग्रसर है। 'धुरंधर' में रणवीर के अलावा, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्न, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं।
अवतार
'अवतार: फायर एंड एश' का कलेक्शन
'अवतार: फायर एंड एश' 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जो पहले ही दिन से 'धुरंधर' से पीछे चल रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 5वें दिन 9.25 कराेड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह से, कुल 5 दिनों में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 85.50 करोड़ रुपये बटोरे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड से पहले 'अवतार: फायर एंड एश' 100 करोड़ के क्लब में अपनी जगह पक्की कर लेगी।