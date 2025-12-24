बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने फिर लूटा बॉक्स ऑफिस, 'अवतार: फायर एंड एश' का देखें हाल

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Dec 24, 202510:26 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके बाद से यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। 'धुरंधर' को टक्कर देने के लिए जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड एश' आई, लेकिन उसने खुद ही घुटने टेक दिए। रणवीर की फिल्म ने अपनी धुंआधार कमाई को 19वें दिन भी जारी रखा है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े।