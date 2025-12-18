'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर को लेकर भिड़े आमिर खान और वीर दास, आपने देखा वीडियो?

आमिर खान और वीर दास का वीडियो वायरल

लेखन ज्योति सिंह 09:02 pm Dec 18, 202509:02 pm

क्या है खबर?

आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने कुछ दिन पहले जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की घोषणा की थी। इसमें मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास अभिनय का दम दिखाते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन भी कॉमेडियन ने किया है, और इसमें उनका साथ कवि शास्त्री ने दिया है। आमिर और वीर ने 'हैप्पी पटेल' का ऐलान मजेदार तरीके से किया था। अब ट्रेलर रिलीज होने वाला है, लेकिन उससे पहले दोनों आपस में भिड़ गए जिसका वीडियो सामने आया है।