'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर को लेकर भिड़े आमिर खान और वीर दास, आपने देखा वीडियो?

'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर को लेकर भिड़े आमिर खान और वीर दास, आपने देखा वीडियो?
क्या है खबर?
आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने कुछ दिन पहले जासूसी-कॉमेडी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की घोषणा की थी। इसमें मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास अभिनय का दम दिखाते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन भी कॉमेडियन ने किया है, और इसमें उनका साथ कवि शास्त्री ने दिया है। आमिर और वीर ने 'हैप्पी पटेल' का ऐलान मजेदार तरीके से किया था। अब ट्रेलर रिलीज होने वाला है, लेकिन उससे पहले दोनों आपस में भिड़ गए जिसका वीडियो सामने आया है।
रिलीज
'हैप्पी पटेल' के ट्रेलर रिलीज की तारीख जारी
वीडियो में आमिर कहते हैं कि उन्होंने 'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर एडिट किया है, इसलिए उसे जारी किया जाएगा। वीर का कहना है कि वह निर्देशक हैं, इसलिए उनका एडिट किया हुआ ट्रेलर जारी होगा। दोनों की मजेदार लड़ाई प्रशंसकों को भी हंसने पर मजबूर कर रही है। 'हैप्पी पटेल' का ट्रेलर 19 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, जबकि फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाएगी। मोना सिंह और इमरान खान भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
A young crazy version or perfectionist ka vision, which cut will make the cut?— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) December 18, 2025
To know you’ll have to wait till tomorrow! 😉
Happy Patel: Khatarnak Jasoos
Trailer Out Tomorrow. #HappyPatelKhatarnakJasoos pic.twitter.com/veIqFR3ZAF