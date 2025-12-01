रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को एडवांस बुकिंग में मिली दमदार शुरुआत, हो रही शानदार कमाई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस जासूसी एक्शन ड्रामा फिल्म के ट्रेलर को लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अब इंतजार सिर्फ रिलीज का है। इस बीच निर्माताओं ने 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया है। प्री-सेल में फिल्म का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह देखकर कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर अपने करियर की बेहतरीन ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं।
एडवांस बुकिंग
'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग में अब तक इतनी कमाई
'धुरंधर' का खुमार दर्शकों में किस कदर है, इसका अंदाजा फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 दिसंबर की सुबह तक फिल्म ने 9,110 टिकटों की बिक्री कर ली है। यह टिकट 2,251 शो के लिए बिके हैं। इस तरह 'धुरंधर' ने रिलीज से पहले 45.17 लाख रुपये कमा लिए हैं। ब्लॉक सीटों के साथ फिल्म ने कुल 1.98 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखी जाएगी।
धुरंधर
5 दिसंबर को रिलीज होगी 'धुरंधर'
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वैसे तो 'धुरंधर' को सेंसर बोर्ड की मंजूरी अभी नहीं मिली है, लेकिन इसकी अवधि 3 घंटे 32 मिनट बताई गई है। ट्रेलर के दृश्य काफी खून-खराबा और हिंसा वाले हैं, इसलिए फिल्म को 18+ वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है।