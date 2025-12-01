रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को एडवांस बुकिंग में मिली दमदार शुरुआत, हो रही शानदार कमाई

एडवांस बुकिंग

'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग में अब तक इतनी कमाई

'धुरंधर' का खुमार दर्शकों में किस कदर है, इसका अंदाजा फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 दिसंबर की सुबह तक फिल्म ने 9,110 टिकटों की बिक्री कर ली है। यह टिकट 2,251 शो के लिए बिके हैं। इस तरह 'धुरंधर' ने रिलीज से पहले 45.17 लाख रुपये कमा लिए हैं। ब्लॉक सीटों के साथ फिल्म ने कुल 1.98 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जिसमें बढ़ोतरी निश्चित तौर पर देखी जाएगी।