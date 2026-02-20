'धुरंधर 2' को सेंसर से अभी नहीं मिली मंजूरी

'धुरंधर 2' को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली मंजूरी? जानिए वायरल प्रमाणपत्र का सच

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm Feb 20, 202605:26 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' से जुड़े छोटे-बड़े अपडेट सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देते हैं। हाल ही में, खबर आई कि फिल्म की अवधि कम है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने थोड़ी कांट-छांट की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह सेंसर जानकारी पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर वायरल प्रमाणपत्र पहली कड़ी, यानी 'धुरंधर' का है, 19 मार्च को रिलीज होने वाली दूसरी किस्त का नहीं।