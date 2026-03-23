'धुरंधर 2' काे तमिलनाडु में बैन करने की मांग

'धुरंधर 2' काे तमिलनाडु में लगेगा झटका? बैन कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर

लेखन ज्योति सिंह 06:36 pm Mar 23, 202606:36 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से भारतीय सिनेमा में नए इतिहास रच रही है। दूसरी ओर तमिलनाडु में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई है, जिसके तहत मद्रास हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस कदम ने सिनेमा जगत और राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म पर रोक लगाने के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों का तर्क दिया गया है।