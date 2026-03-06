'धुरंधर 2: द रिवेंज' ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

'धुरंधर 2: द रिवेंज' का ट्रेलर लेकर इस दिन आ रहे रणवीर सिंह, हो गया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Mar 06, 202612:19 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज के लिए तैयार है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में तूफान मचाने आ रही है। इस बीच, निर्माताओं ने ट्रेलर की रिलीज तारीख और समय बताकर लोगों की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया है। फिल्म के जरिए रणवीर अपने किरदार हमजा अली मदारी के रूप में वापसी करेंगे। संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अपने-अपने किरदारों में लौटेंगे।