'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' के 21वें दिन लड़खड़ाए कदम, किया सबसे कम कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 09:47 am Apr 09, 202609:47 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉलीवुड की सबसे बंपर कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो रही है। हालांकि, रिलीज के 21 दिन बॉक्स ऑफिस पर निकालने के बाद कमाई में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। फिल्म ने पहली बार सिंगल डिजिट में कमाई की है। आइए जानते हैं कि कुल कारोबार कहां तक पहुंचा।