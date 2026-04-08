'धुरंधर' स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को राहत

'धुरंधर' स्क्रिप्ट मामला: आदित्य धर को राहत, कोर्ट ने संतोष कुमार के आरोप पर लगाई रोक

लेखन ज्योति सिंह 06:33 pm Apr 08, 202606:33 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धरंधर' और 'धुरंधर 2' को दर्शकों का खूब प्यार मिला है। कुछ दिन पहले फिल्म निर्माता संतोष कुमार ने फिल्म पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए हलचल मचा दी। हालांकि, निर्देशक आदित्य धर ने इन आरोपों को मानहानिकारक बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 8 अप्रैल को कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया और कुमार को धर पर लगाए गए स्क्रिप्ट चोरी के आरोप को दोहराने से रोक दिया है।