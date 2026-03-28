कोरोना महामारी के बाद सिर्फ एक नाम, रणवीर सिंह ने 3,000 करोड़ के साथ रचा कीर्तिमान

भारतीय सिनेमा के इतिहास में रणवीर सिंह ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसे छू पाना किसी भी समकालीन अभिनेता के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर ' धुरंधर 2 ' की सुनामी के साथ रणवीर कोरोना महामारी के बाद अपनी फिल्मों के जरिए कुल 3,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनके इस एकछत्र राज ने उन्हें वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है।

उपलब्धि बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' के बने रणवीर रणवीर अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में हैं। देशभर के दर्शकों को अपनी दमदार एक्टिंग से मंत्रमुग्ध करने वाले रणवीर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वो महामारी के बाद अपनी फिल्मों के जरिए वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 3,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। 'धुरंधर 2' की अविश्वसनीय सफलता ने उन्हें आज के दौर का निर्विवाद 'बॉक्स ऑफिस किंग' साबित कर दिया है।

Advertisement

बोलबाला 'धुरंधर 2' के बाद रणवीर का दबदबा और मजबूत इस उपलब्धि को खास बनाते हैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं, बल्कि दर्शकों पर पड़ा असर। रणवीर के अभिनय, खासकर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में, की जमकर सराहना हुई है। दर्शकों और समीक्षकों ने उनके दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, भावनात्मक गहराई और किरदार में पूरी तरह ढलने की कला की तारीफ की है। गंभीरता से लेकर संवेदनशीलता तक, उन्होंने अभिनय की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने इंडस्ट्री में उनका दबदबा और मजबूत कर दिया है।

Advertisement