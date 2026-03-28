कोरोना महामारी के बाद सिर्फ एक नाम, रणवीर सिंह ने 3,000 करोड़ के साथ रचा कीर्तिमान

कोरोना महामारी के बाद सिर्फ एक नाम, रणवीर सिंह ने 3,000 करोड़ के साथ रचा कीर्तिमान
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के इतिहास में रणवीर सिंह ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसे छू पाना किसी भी समकालीन अभिनेता के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अपनी हालिया ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' की सुनामी के साथ रणवीर कोरोना महामारी के बाद अपनी फिल्मों के जरिए कुल 3,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनके इस एकछत्र राज ने उन्हें वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है।
उपलब्धि
बॉक्स ऑफिस के 'धुरंधर' के बने रणवीर
रणवीर अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में हैं। देशभर के दर्शकों को अपनी दमदार एक्टिंग से मंत्रमुग्ध करने वाले रणवीर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वो महामारी के बाद अपनी फिल्मों के जरिए वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 3,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। 'धुरंधर 2' की अविश्वसनीय सफलता ने उन्हें आज के दौर का निर्विवाद 'बॉक्स ऑफिस किंग' साबित कर दिया है।
फिल्में
महामारी के बाद रणवीर ने इन फिल्मों से बनाई 3,000 करोड़ की सल्तनत
महामारी के बाद रणवीर का सफर फिल्म '83' के साथ शुरू हुआ, जिसने दुनियाभर में 184.36 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद 'जयेशभाई जोरदार' ने 24.1 करोड़, 'सर्कस' ने 39.6 करोड़ की कमाई की। ये फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन रणवीर नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटे। इसके बाद 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के साथ उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की, जिसने 348.89 करोड़ रुपये कमाए और फिर फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर में 1,354.84 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई की।
बोलबाला
'धुरंधर 2' के बाद रणवीर का दबदबा और मजबूत
इस उपलब्धि को खास बनाते हैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं, बल्कि दर्शकों पर पड़ा असर। रणवीर के अभिनय, खासकर 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में, की जमकर सराहना हुई है। दर्शकों और समीक्षकों ने उनके दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, भावनात्मक गहराई और किरदार में पूरी तरह ढलने की कला की तारीफ की है। गंभीरता से लेकर संवेदनशीलता तक, उन्होंने अभिनय की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने इंडस्ट्री में उनका दबदबा और मजबूत कर दिया है।
कमाई
'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम
आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। 19 मार्च को रिलीज हुए 'धुरंधर' के सीक्वल 'धुरंधर 2' ने महज 9 दिनों में भारत में 715 करोड़ रुपये और वैश्विक स्तर पर 1,128 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही ये साल 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।