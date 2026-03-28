बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' ने 9वें दिन भी की धुआंधार कमाई, पार किया ये जादुई आंकड़ा

कमाई फिल्म ने ली 700 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 41.55 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। फिल्म ने घरेलू बाजार में अब तक कुल 715.72 करोड़ की बंपर कमाई कर ली है। फिल्म ने 102 करोड़ रुपये से अपना खाता खोला था और पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिय पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। दूसरे शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई 50-50 करोड़ रुपये से ऊपर जाने की उम्मीद है।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन दुनियाभर में कमाई 1,100 करोड़ के पार इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी बादशाहत साबित कर दी है। फिल्म ने अपने सफल सफर को जारी रखते हुए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से हाल ही में 274.00 करोड़ रुपये बटोरे हैं। इस नई कमाई के जुड़ने के साथ ही 'धुरंधर 2' का कुल वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 1,128.99 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया है। फिल्म ने ये मुकाम खाड़ी देशों में रिलीज हुए बिना ही हासिल कर लिया है।

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स्टारकास्ट कमाई से कलाकारों तक, हर मोर्चे पर छाई 'धुरंधर 2' आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2' न केवल कमाई, बल्कि अपनी दमदार स्टारकास्ट और कहानी के चलते भी चर्चा में है। फिल्म में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, सारा अर्जुन और गौरव गेरा जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को खुद आदित्य धर ने ही लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है। फिल्म रणवीर के किरदार 'हमजा' (जसकीरत सिंह रंगी) की शुरुआती कहानी और उसके मकसद को परत-दर-परत खोलती है।

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