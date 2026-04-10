'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट का दौर जारी

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' की कमाई में लगातार गिरावट जारी, 22वें दिन इतनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Apr 10, 202609:54 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। फिल्म की कहानी, एक्शन, गाने हों या कलाकारों का अभिनय, हर मामले में यह दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी। भारत के अलावा विदेशों में भी इसने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। हालांकि कारोबारी दिनों में इसकी कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इसने 22वें दिन कितना कलेक्शन किया है।