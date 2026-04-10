बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' की कमाई में लगातार गिरावट जारी, 22वें दिन इतनी हुई कमाई
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। फिल्म की कहानी, एक्शन, गाने हों या कलाकारों का अभिनय, हर मामले में यह दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी। भारत के अलावा विदेशों में भी इसने शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। हालांकि कारोबारी दिनों में इसकी कमाई में गिरावट आनी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि इसने 22वें दिन कितना कलेक्शन किया है।
कलेक्शन
'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'धुरंधर 2' ने पहले दिन से शानदार कलेक्शन किया है, लेकिन अब इसकी कमाई एकल संख्या पर आकर सिमट गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने रिलीज के 22वें दिन, यानी गुरुवार को 7.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इससे पहले 21वें दिन कमाई 7.90 करोड़, 20वें दिन 10.10 करोड़ और 19वें दिन 10 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी। इस तरह फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 1,048.42 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।
फिल्म
'धुरंधर 2' के बारे में जानिए
'धुरंधर 2' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, और इसका निर्माण जियो स्टूडियो द्वारा किया गया है। यह दिसंबर, 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की दूसरी किस्त है। इसकी कहानी भारत के जासूस जसकीरत सिंह रंगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान छिपाकर पाकिस्तान के लियारी शहर में घुसता है और वहां फैले खतरनाक आतंक नेटवर्क को खत्म करता है। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जु जैसे सितारे भी हैं।