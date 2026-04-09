संदीप रेड्‌डी वांगा ने 'धुरंधर 2' पर पोस्ट किया

'धुरंधर 2' को 'प्रोपेगेंडा' बताने वालों पर बरसे संदीप रेड्‌डी वांगा, बोले- पूरा खेत जलाना पड़ेगा

लेखन ज्योति सिंह 07:25 pm Apr 09, 202607:25 pm

क्या है खबर?

'कबीर सिंह' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निर्देशक संदीप रेड्‌डी वांगा अपनी हालिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, 8 अप्रैल को वह अभिनेता प्रभास के साथ फिल्म 'धुरंधर 2' देखने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिनमें उन्हें अभिनेता के साथ फिल्म का लुत्फ उठाते देखा गया। अब हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और 'धुरंधर 2' को 'प्रोपेगेंडा' बताने वालों की आलोचना की है।