'धुरंधर 2' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर जारी

'धुरंधर 2' का दबदबा बॉक्स ऑफिस पर जारी, 8वें दिन 'पठान' को छोड़ा पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am Mar 27, 202609:44 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' सिनेमाघरों में जबरदस्त तहलका मचा रही है। पहले दिन से लेकर रिलीज के 8वें दिन तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम कर रखा है। आलम यह है कि एक हफ्ते में इसने 600 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और दुनियाभर में शानदार कारोबार करते हुए इसने शाहरुख खान की 'पठान' को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं कि 'धुरंधर 2' की ताजा कमाई कितनी है।