'धुरंधर 2' ने कमाया में बनाया नया रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' का नया रिकॉर्ड, भारत में 1,000 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 09:53 am Apr 06, 202609:53 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा है। पिछले हफ्ते कमाई के आंकड़े थोड़े डामाडोल देखने को मिले थे, लेकिन वीकेंड पर कमाई ने वापस रफ्तार पकड़ी। यही नहीं, फिल्म ने रिलीज के 18वें दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। आइए जानते हैं ताजा कारोबार।