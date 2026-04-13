'धुरंधर 2' का कारोबार 1,700 करोड़ रुपये पार; 3,000 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली भारतीय फ्रैंचाइजी

कमाई 'धुरंधर 2' की कमाई जानिए सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 25वें दिन, यानी रविवार को 14.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं 24वें दिन, यानी शनिवार को फिल्म ने 13.50 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार को बनाए रखते हुए फिल्म ने कुल 1,083.67 करोड़ रुपये की कमाई की है। जल्द ही यह भारत में 1,100 करोड़ रुपये के क्लब में दस्तक देने वाली बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी।

रिकॉर्ड 3,000 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली भारतीय फ्रैंचाइजी 'धुरंधर 2' पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' का सीक्वल है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह भारत की पहली ऐसी फ्रैंचाइजी बन गई है जिसने 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। पहली किस्त ने वैश्विक स्तर पर 1,307.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं सीक्वल ने विश्वस्तर पर 1,700 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, जिसके बाद 2 भागों वाली इस फ्रैंचाइजी ने विश्वस्तर पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक कमा लिए हैं।

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