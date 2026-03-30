'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर 2' पहुंची 800 करोड़ के पार, 'KGF 2' को छोड़ा पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:55 am Mar 30, 202609:55 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का बोलबाला देखने को मिल रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई से फिर साबित कर दिया है कि इसकी रफ्तार अभी रुकने वाली नहीं है। सुनामी की लहर बनकर इसने 11वें दिन में आखिरकार 800 कराेड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF 2' को तगड़ी मात दे डाली है। आइए जानते हैं फिल्म का कुल कारोबार।