ध्रुव विक्रम आने वाली फिल्म 'जैकी' में आएंगे नजर, पोस्टर ने बढ़ाई उत्सुकता

ध्रुव विक्रम आने वाली फिल्म 'जैकी' में आएंगे नजर, पोस्टर ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोरंजन
ध्रुव विक्रम अपनी नई फिल्म 'जैकी' में नजर आएंगे। इस फिल्म का ऐलान अभी-अभी एक शानदार, कॉमिक-बुक स्टाइल वाले पोस्टर के साथ किया गया है, जिसकी टैगलाइन है "नो रीटेक्स अलाउड"।
करण अरविंद कुमार इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले 'करुप्पू' जैसी फिल्म बनाई थी। फिल्म को देखकर लग रहा है कि इसमें ढेर सारा तेज एक्शन होगा।
'जैकी' के साथ में है कमाल की टीम
'जैकी' के लिए एक मजबूत टीम साथ आई है। संतोष नारायण इसका संगीत संभाल रहे हैं, विक्की सिनेमैटोग्राफी कर रहे हैं, जबकि जयसूर्या एडिटिंग की कमान संभालेंगे।
फिल्म के एक्शन सीन विक्रम मोर की देखरेख में फिल्माए जाएंगे। मैत्री मूवी मेकर्स इसका निर्माण कर रहे हैं। 'बायसन कालमादन' में अपने शानदार भूमिका के बाद ध्रुव के करियर में यह फिल्म एक और बड़ी छलांग मानी जा रही है।
'जैकी' को आने वाले समय में रिलीज करने की तैयारी है।