ध्रुव विक्रम आने वाली फिल्म 'जैकी' में आएंगे नजर, पोस्टर ने बढ़ाई उत्सुकता

'जैकी' के लिए एक मजबूत टीम साथ आई है। संतोष नारायण इसका संगीत संभाल रहे हैं, विक्की सिनेमैटोग्राफी कर रहे हैं, जबकि जयसूर्या एडिटिंग की कमान संभालेंगे।

फिल्म के एक्शन सीन विक्रम मोर की देखरेख में फिल्माए जाएंगे। मैत्री मूवी मेकर्स इसका निर्माण कर रहे हैं। 'बायसन कालमादन' में अपने शानदार भूमिका के बाद ध्रुव के करियर में यह फिल्म एक और बड़ी छलांग मानी जा रही है।

'जैकी' को आने वाले समय में रिलीज करने की तैयारी है।