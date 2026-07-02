'रामायण' का अधूरा VFX टीजर क्यों? ध्रुव परीक्षित का दावा, बोले- ये तो टीम ने जानबूझकर किया था मनोरंजन Jul 02, 2026

कंटेंट क्रिएटर ध्रुव परीक्षित का दावा है कि नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' की टीम ने जानबूझकर एक ऐसा टीजर रिलीज किया, जिसमें VFX का काम अधूरा था।

उनका मानना है कि ऐसा ऑनलाइन चर्चा को हवा देने और प्रचार बटोरने के लिए किया गया था। परीक्षित ने बताया कि एक VFX आर्टिस्ट ने उनसे कहा था कि फिल्म में इससे भी बेहतर दृश्य मौजूद हैं, जिन्हें टीजर में नहीं दिखाया गया है।

टीजर जिसका नाम 'रामा ग्लिम्प्स' है, उसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। एक ओर जहां लोगों ने इसके भव्य पैमाने की खूब तारीफ की, वहीं कई लोगों ने इसके CGI और राक्षसों के डिजाइन पर सवाल भी उठाए। इसके बावजूद, परीक्षित ने इन विजुअल्स को गहन बताया और किरदारों के डिजाइन को खूबसूरत कहकर उनकी प्रशंसा की।

मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी कुछ टिप्पणियां हटा दीं।