'खोसला का घोसला 2' में लौटे ध्रुव धल्ला, संगीत से मचाएंगे धमाल
लेखन अंशिका शुक्ला
ध्रुव धल्ला, जो पहली 'खोसला का घोसला' से शुरुआत से जुड़े थे, अब इसके सीक्वल के लिए संगीत निर्देशक के तौर पर वापस आ रहे हैं।
इस क्लासिक कॉमेडी में अपनी खास पहचान वाली स्टाइल वापस लाते हुए, वह दर्शकों को कुछ नया और कुछ जाना-पहचाना अहसास देंगे।
ध्रुव का ऐसा रहा इंडी सफर
दिल्ली के इंडी म्यूजिक सीन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ध्रुव ने बाद में 'ओए लकी! लकी ओए!' और 'तेरे बिन लादेन' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।
उन्होंने यूफोरिया बैंड के साथ भी मिलकर काम किया है और क्लेफ म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक कंपोजर जैसे पुरस्कार भी जीते हैं।
अपने अनुभव और अनोखी संगीत शैली के साथ, ऐसा लगता है कि वह 'खोसला का घोसला 2' को एक और यादगार साउंडट्रैक देंगे।