दिल्ली के इंडी म्यूजिक सीन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ध्रुव ने बाद में 'ओए लकी! लकी ओए!' और 'तेरे बिन लादेन' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई।

उन्होंने यूफोरिया बैंड के साथ भी मिलकर काम किया है और क्लेफ म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट म्यूजिक कंपोजर जैसे पुरस्कार भी जीते हैं।

अपने अनुभव और अनोखी संगीत शैली के साथ, ऐसा लगता है कि वह 'खोसला का घोसला 2' को एक और यादगार साउंडट्रैक देंगे।