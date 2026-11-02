नहीं रहे टीवी अभिनेता अनुज ठाकुर, 33 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद हुआ निधन
मनोरंजन
अनुज ठाकुर, जिन्हें 'धूम मचाओ धूम' और 'महिसागर' जैसे शोज में उनके किरदारों के लिए पहचाना जाता था, 33 साल की छोटी उम्र में अचानक दुनिया छोड़ गए।
कास्टिंग निर्देशक रूपेश सोनार ने इंस्टाग्राम पर यह खबर पक्की की है। उन्होंने बताया कि अनुज उनके लिए कितने खास थे।
रूपेश ने लिखा, "तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक छोटे भाई जैसे थे।" खबर है कि उनकी मौत की वजह दौरा पड़ना था।
रूपेश ने अनुज से आखिरी मुलाकात को किया याद
रूपेश ने बताया कि उन्होंने अनुज को आखिरी बार सिर्फ 10 दिन पहले ही देखा था। उस वक्त अनुज टीवी पर वापस आने के लिए बहुत उत्सुक थे।
उनके साथी कलाकार वकौर शेख और यामिनी मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। TV इंडस्ट्री अनुज के जाने से बहुत दुखी है।
सब उनकी यादों को संजो रहे हैं, क्योंकि अनुज ने पर्दे पर और असल जिंदगी में भी एक अच्छी छाप छोड़ी थी।