नहीं रहे टीवी अभिनेता अनुज ठाकुर, 33 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बाद हुआ निधन

रूपेश ने बताया कि उन्होंने अनुज को आखिरी बार सिर्फ 10 दिन पहले ही देखा था। उस वक्त अनुज टीवी पर वापस आने के लिए बहुत उत्सुक थे।

उनके साथी कलाकार वकौर शेख और यामिनी मल्होत्रा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि दी है। TV इंडस्ट्री अनुज के जाने से बहुत दुखी है।

सब उनकी यादों को संजो रहे हैं, क्योंकि अनुज ने पर्दे पर और असल जिंदगी में भी एक अच्छी छाप छोड़ी थी।