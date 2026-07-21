'लॉक अप' में धीरज धूपर के परिवार ने खेली ये चाल, रितेश देशमुख ने रंगे हाथों पकड़ा; मिली सख्त चेतावनी

कैमरे के सामने धीरज ने अपने परिवार से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी बाहरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि दोबारा ऐसी गलती न की जाए और वादा किया कि वह आगे से निष्पक्ष होकर खेलेंगे।

रियलिटी शो में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 'बिग बॉस 16' जैसे शो में भी ऐसे ही वाकये देखने को मिले थे। इससे यह साफ होता है कि 'लॉक अप' जैसी प्रतियोगिताओं को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाए रखना कितना मुश्किल भरा काम है।