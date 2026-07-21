'लॉक अप' में धीरज धूपर के परिवार ने खेली ये चाल, रितेश देशमुख ने रंगे हाथों पकड़ा; मिली सख्त चेतावनी
'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में धीरज धूपर परिवार के कारण मुश्किल में पड़ गए। उनके परिवार ने जेल के अंदर रणनीति वाली चिट्ठी छिपाकर भेजने की कोशिश की थी।
खास बात यह थी कि इस बार ये चिट्ठी उनके निजी सामान में छिपाकर लाई गई थीं। शो के मेजबान रितेश देशमुख ने इस हरकत को पकड़ा और धीरज को चेतावनी भी दी।
उन्होंने साफ-साफ कहा कि आगे से अगर ऐसा हुआ, तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
धीरज ने निष्पक्ष खेलने का किया वादा
कैमरे के सामने धीरज ने अपने परिवार से बात करते हुए कहा कि उन्हें किसी बाहरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि दोबारा ऐसी गलती न की जाए और वादा किया कि वह आगे से निष्पक्ष होकर खेलेंगे।
रियलिटी शो में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 'बिग बॉस 16' जैसे शो में भी ऐसे ही वाकये देखने को मिले थे। इससे यह साफ होता है कि 'लॉक अप' जैसी प्रतियोगिताओं को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाए रखना कितना मुश्किल भरा काम है।