धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों पर भड़कीं बेटी ईशा देओल, पत्नी हेमा मालिनी भी गुस्साईं

धर्मेंद्र का नहीं हुआ निधन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@/imeshadeol)

लेखन नेहा शर्मा
Nov 11, 2025
09:39 am
क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबरें तेजी से वायरल होने लगीं, जिसके बाद प्रशंसकों में चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि, अब उनकी बेटी ईशा देओल ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र ठीक हैं और उनकी सेहत स्थिर है। ईशा ने कहा कि लोग बिना पुष्टि के ऐसी झूठी खबरें फैलाकर परिवार और फैंस को परेशान न करें। ईशा ने अपने पोस्ट में मीडियावालों को भी लताड़ लगाई है।

पोस्ट

लगता है मीडिया को कुछ ज्यादा ही जल्दी है झूठी खबरें फैलाने की- ईशा

धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच बेटी ईशा ने उनके निधन की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि पापा की हालत बिल्कुल स्थिर हैं और सुधार आ रहा है। उन्होंने झूठी खबरों को फैलाने वाले मीडिया चैनलों को भी फटकार लगाई। ईशा ने लिखा, 'लगता है मीडिया को कुछ ज्यादा ही जल्दी है झूठी खबरें फैलाने की। मैं हमारे परिवार की निजता बरकरार रखने के लिए अपील करती हूं।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ईशा देओल का पोस्ट

गुस्सा

हेमा मालिनी भी गुस्साईं

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी अफवाहों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, 'जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत और माफी के लायक नहीं है। सवाल उठाया गया है कि जो न्यूज चैनल खुद को ज़िम्मेदार कहते हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी बातें कैसे फैला सकते हैं, जो ठीक हो रहा है। ये बहुत असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना है। परिवार को निजता दी जाए और हमारी भावनाओं का सम्मान किया जाए।'

तबीयत

10 नवंबर को ज्यादा बिगड़ गई थी धर्मेंद्र की तबीयत 

धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। वो ICU में हैं। 10 नवंबर को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 89 साल के धर्मेंद्र 31 अक्टूबर को रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद हेमा मालिनी ने बताया था कि धर्मेंद्र अब ठीक हैं। उनसे मिलने के लिए लोगों का आना-जाना जारी है।

सर्जरी

इसी साल हुई थी धर्मेंद्र की आंखों की सर्जरी

इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र ने अपनी आंखों की सर्जरी भी कराई थी। एक आंख में धुंधलापन आने की वजह से उनकी आंखों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी। तब धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की भी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद धर्मेंद्र मुंबई के एक अस्पताल से बाहर दिखाई दिए थे। उस दौरान पैपराजी से बात करते हुए दिग्गज अभिनेता ने कहा था, "मुझमें बहुत दम है। अब भी जान रखता हूं मैं।"