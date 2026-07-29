फिल्म 'ओह माय डॉग' से पहला गाना हुआ जारी, सुखविंदर सिंह ने लगाए दमदार सुर

लेखन ज्योति सिंह 12:47 pm Jul 29, 202612:47 pm

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी की आगामी फिल्म 'ओह माय डॉग' इंसानों और कुत्तों के बीच के अटूट प्यार और वफादारी की दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आ रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसने आवारा कुत्तों की तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला। अमित राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म से अब पहला गाना 'धर्म' यूट्यूब पर जारी किया गया है। फिल्म की तरह गाना भी भावुकता और संघर्षों का मिश्रण होने का दावा करता है।