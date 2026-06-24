रजनीकांत 'धर्मन' में बने खूंखार डॉक्टर, पोस्टर देख थाम लेंगे सांसें
मनोरंजन
रजनीकांत की नई फिल्म 'धर्मन' का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में वे एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
उनके हाथ में खून से सना स्केलपेल और धूप का चश्मा है, साथ ही उनकी जानी-पहचानी शरारती मुस्कान भी नजर आ रही है।
इस पोस्टर ने फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ा दी है। आपरेशन थिएटर का माहौल उनके किरदार को और भी रहस्यमयी बना रहा है।
2 निर्देशकों के जाने के बाद अश्वथ संभाल रहे हैं 'धर्मन' की कमान
'धर्मन' बनने का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। 2 निर्देशकों के फिल्म छोड़ने के बाद, आखिर में अश्वथ मारिमुथु ने ही इसकी कमान संभाली है।
कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस के साथ रजनीकांत के जुड़ने से दर्शकों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं।
उनकी पिछली फिल्म 'कुली' 2025 में आने के बाद, दर्शक अब 'धर्मन' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।