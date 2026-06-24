रजनीकांत 'धर्मन' में बने खूंखार डॉक्टर, पोस्टर देख थाम लेंगे सांसें मनोरंजन Jun 24, 2026

रजनीकांत की नई फिल्म 'धर्मन' का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। पोस्टर में वे एक डॉक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

उनके हाथ में खून से सना स्केलपेल और धूप का चश्मा है, साथ ही उनकी जानी-पहचानी शरारती मुस्कान भी नजर आ रही है।

इस पोस्टर ने फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ा दी है। आपरेशन थिएटर का माहौल उनके किरदार को और भी रहस्यमयी बना रहा है।