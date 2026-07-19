राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की खुशी, धनुष और ममूटी ने सोशल मीडिया पर टीम और फैंस को कहा शुक्रिया

धनुष ने 'कैप्टन मिलर' में अपने अभिनय को अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि 'रायन' के लिए मिली यह जीत एक ऐसी याद है, जिसे वो हमेशा सहेज कर रखेंगे। उन्होंने एक्स पर जूरी, अपने प्रशंसकों और मीडिया का आभार व्यक्त किया। उधर ममूटी ने भी एक्स अपनी फिल्म 'ब्रह्मायुगम' की पूरी टीम, निर्देशक राहुल सदाशिवन और धनुष सहित साथी विजेताओं की जमकर तारीफ की। इस खास मौके पर सभी कलाकारों ने एक-दूसरे के प्रति गहरा सम्मान जताया।