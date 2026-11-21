'OM' की पहले दिन की कमाई

धनुष की 'OM' पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई, तोड़ा कमाई का अपना ही रिकॉर्ड

लेखन सयाली 12:25 pm Nov 21, 202612:25 pm

क्या है खबर?

धनुष की नई फिल्म 'OM: ऑपरेशन मोल' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। ये फिल्म अभिनेता के करियर की पहले दिन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले दिन दुनियाभर में 31.55 करोड़ रुपये की कुल कमाई कर डाली है। फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई और पहले दिन 6,628 शो के जरिए इसने भारत में 17.7 करोड़ रुपये कमाए।