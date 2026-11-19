धनुष और साई पल्लवी की आने वाली फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' ने रिलीज से पहले ही धूम मचा दी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 17.36 करोड़ पार हो गई है, जिसमें 11 लाख से ज्यादा टिकट अभी से बिक चुके हैं।

इस फिल्म में इन दोनों के अलावा ममूटी और श्रीलीला भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।