धनुष के भाषण ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चाएं, क्या अब सियासत में रखेंगे कदम?
25 जुलाई को अभिनेता धनुष ने एक रक्तदान शिविर में भाषण दिया, जिसके बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गईं।
उनके प्रशंसकों के बीच इस बात को लेकर हलचल मच गई है। धनुष ने लोगों से एक-दूसरे का ख्याल रखने और समाज की मदद करने की अपील की थी।
उन्होंने अपने भाषण में कहा था, 'मुझे आप पर और भी गर्व महसूस होना चाहिए।' उनके इस संदेश ने सबका ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा।
धनुष सिर्फ अपने फिल्मी करियर पर दे रहे हैं ध्यान
धनुष के इन शब्दों ने लोगों को तमिलनाडु के उन अभिनेताओं की याद दिला दी, जो राजनीति में कदम रख चुके हैं। इसी के साथ यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या धनुष भी इसी राह पर चलेंगे?
हालांकि, करीबी सूत्रों के मुताबिक, धनुष अभी किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं। 'रायन' और 'कैप्टन मिलर' के लिए 2 नेशनल अवार्ड जीतने के बाद, वह फिलहाल अपने फिल्मी करियर पर ही पूरा ध्यान दे रहे हैं।
राज्य में विधानसभा चुनाव 2031 तक नहीं होने हैं, इसलिए उनके पास अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेने के लिए काफी समय है।