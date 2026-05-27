धनुष की 'करा' OTT पर होगी रिलीज, जानें कहां देख सकते हैं मनोरंजन May 27, 2026

धनुष की थ्रिलर फिल्म 'करा' अब थिएटर के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म 28 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

इस फिल्म की कहानी 1990 के दशक के गल्फ वॉर की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है।

इसमें धनुष ने 'करसामी' नाम के एक ऐसे अपराधी का किरदार निभाया है, जो सुधर चुका है। हालांकि, अपने पुश्तैनी घर को एक भ्रष्ट बैंक के चंगुल से बचाने के लिए उसे मजबूरन फिर से जुर्म की राह पर लौटना पड़ता है।

मामीथा बाईजू और के एस रविकुमार भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।