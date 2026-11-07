'OM' के ऑडियो लॉन्च के बाद प्रशंसकों से धनुष ने मांगी माफी

धनुष 'OM' के ऑडियो लॉन्च में प्रशंसकों को एंट्री न मिलने पर निराश, मांगी माफी

लेखन सयाली 02:23 pm Nov 07, 202602:23 pm

क्या है खबर?

धनुष और ममूटी की आने वाली फिल्म 'OM: चैप्टर एक- उधिरम: द ब्लड वुड' का ऑडियो लॉन्च इवेंट प्रशंसकों के लिए निराशा का सबक बन गया। शुक्रवार को चेन्नई के साईराम इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए इस समारोह में वैध पास होने के बावजूद भी प्रशंसकों को प्रवेश नहीं दिया गया। अब इस पर धनुष ने निराशा जताते हुए प्रशंसकों से माफी मांगी है। धनुष ने कहा है कि वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।