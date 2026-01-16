क्या धनुष की दुल्हनिया बनने जा रहीं मृणाल ठाकुर? फरवरी में सात फेरे लेने का दावा

शादी

14 फरवरी को शादी करने वाले हैं धनुष और मृणाल?

फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 14 फरवरी को धनुष और मृणाल एक निजी समारोह में शादी की योजना बना रहे हैं। इस समारोह में सिर्फ दोनों सितारों का परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न कई दिनों से चल रहे अपने कथित रिश्ते की पुष्टि की है। इसलिए इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।