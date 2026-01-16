क्या धनुष की दुल्हनिया बनने जा रहीं मृणाल ठाकुर? फरवरी में सात फेरे लेने का दावा
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार धनुष और मृणाल ठाकुर की कथित प्रेम-कहानी काफी समय से लोगों का ध्यान खींच रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों दुनिया की नजरों से छिपकर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। नई जानकारी और चौंकाने वाली है, क्योंकि दावा है कि दोनों अपने रिश्ते को आधिकारिक नाम देने की तैयारी में हैं। फरवरी में वैलेंटाइन डे के खास मौके पर मृणाल, 9 साल बड़े धनुष से शादी कर सकती हैं।
शादी
14 फरवरी को शादी करने वाले हैं धनुष और मृणाल?
फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 14 फरवरी को धनुष और मृणाल एक निजी समारोह में शादी की योजना बना रहे हैं। इस समारोह में सिर्फ दोनों सितारों का परिवार और करीबी रिश्तेदार शामिल होंगे। हालांकि, इन रिपोर्ट्स पर दोनों में से किसी ने भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न कई दिनों से चल रहे अपने कथित रिश्ते की पुष्टि की है। इसलिए इन दावों में कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए धनुष-मृणाल की शादी के दावे से जुड़ा पोस्ट
Speculation around #Dhanush and #MrunalThakur’s alleged Valentine’s Day wedding has taken over the internet. According to reports, the duo is set to tie the knot in an intimate ceremony, attended only by close family and a handful of friends. However, both actors have not… pic.twitter.com/1Nmwe32Jrn— Filmfare (@filmfare) January 16, 2026
अफवाह
जानिए कब और कैसे शुरू हुईं धनुष और मृणाल के कथित रिश्ते की खबरें
धनुष और मृणाल के डेटिंग की खबरों ने 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग के दौरान जोर पकड़ा था, जब दोनों सितारों को एक साथ कैमरे में कैद किया गया। इसके बाद, मृणाल के जन्मदिन पर धनुष को उनका हाथ थामे और मुस्कुराते हुए देखा गया। यही नहीं, धनुष और कृति सैनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' की रैप-अप पार्टी में मृणाल ने पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। बस यहीं से दोनों के कथित रिश्ते के किस्से शुरू हो गए।