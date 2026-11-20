किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं धनुष-मामूट्टी की फिल्म 'ओम'?
धनुष अभिनीत तमिल स्पाई-एक्शन फिल्म 'ओम' सिनेमाघरों में 20 नवंबर को आने वाली है, जिसके बाद इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किए जाने की खबरें हैं।
फिल्म में धनुष एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जबकि मामूट्टी भी लंबे समय बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं।
हालांकि, OTT पर इसके रिलीज की पक्की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, पर फैंस जल्द ही घर बैठे इस फिल्म का पूरा एक्शन देख पाएंगे।
'ओम' को मिल रही है अच्छी प्रतिक्रिया
राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित अपनी दमदार कहानी के लिए खूब सराहा जा रहा है।
धनुष और मामूट्टी के अलावा, फिल्म में साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और रेणु देसाई जैसे जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे।
फिल्म में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन के साथ-साथ दमदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, जहां कई राज खुलेंगे और किरदारों की वफादारी की कसौटी होगी।