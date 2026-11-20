धनुष अभिनीत तमिल स्पाई-एक्शन फिल्म 'ओम' सिनेमाघरों में 20 नवंबर को आने वाली है, जिसके बाद इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किए जाने की खबरें हैं।

फिल्म में धनुष एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जबकि मामूट्टी भी लंबे समय बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रहे हैं।

हालांकि, OTT पर इसके रिलीज की पक्की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, पर फैंस जल्द ही घर बैठे इस फिल्म का पूरा एक्शन देख पाएंगे।