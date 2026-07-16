बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धमाल 4' का धमाका 6वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जारी, जानिए कहां तक पहुंची कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:24 am Jul 16, 202609:24 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन पूरे कर चुकी है। पिछले दिनों के मुकाबले इसकी दैनिक कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी यह 100 करोड़ के क्लब की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने आगे न अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को टिकने दे रही है और न आलिया भट्‌ट की 'अल्फा' को। चलिए जानते हैं इसकी ताजा कमाई।